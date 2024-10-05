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ضبط قائد سيارة تسبب فى وفاة عامل فى مدينة نصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بقيام قائد سيارة نقل بالإصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف، حال توقف اللودر بجانب الطريق بدائرة القسم، وكذا الإصطدام بـعامل "توفى متأثراً بإصابته " وفر هارباً تاركاً السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد السيارة سائق مقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه من الأهالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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