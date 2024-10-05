نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المحترفين" تعلن "الأفضل" في سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في شهر سبتمبر الماضي بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

وفاز بجائزة أفضل لاعب، محمد فراس بالعربي لاعب الشارقة، متفوقًا على الرباعي عمر خربين لاعب الوحدة، ووليد أزارو لاعب عجمان، ويوري سيزار لاعب شباب الأهلي، وكايو كانيدو لاعب الوصل.



وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى، عادل الحوسني حارس الشارقة، متفوقًا على أحمد الحوسني حارس خورفكان، وفهد الظحناني حارس بني ياس.

كما توج بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر، أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، متفوقًا على باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، وجواو بيدور سوزا مدرب بني ياس.

