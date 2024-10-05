نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي ضد الهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال



يواجه الأهلي ضيفه الهلال، مساء اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: مجراشي، إيبانز، ديميرال، العمار.

في خط الوسط: فرانك كيسيه، على الأسمري، جابري فيغا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، رياض محرز.

ويحتل الهلال صدارة دوري روشن برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه الفوز خلال كافة الجولات الماضية، بينما يتواجد يحتل الأهلي في المركز السابع برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين.