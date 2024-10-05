تشكيل الهلال ضد الأهلي في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - اختار البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي

يلتقي الزعيم مع أهلي جدة، مساء اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، علي البليهي، جواو كانسيلو، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرغي سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري.

ويحتل الهلال صدارة دوري روشن برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه الفوز خلال كافة الجولات الماضية، بينما يتواجد يحتل الأهلي في المركز السابع برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين.