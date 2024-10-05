نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في المباراة التي ستقام اليوم السبت على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى : أليسون بيكر

أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس

ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس خط الوسط: ماك أليستر، كورتيس جونز، ريان جرافنبيرش

ماك أليستر، كورتيس جونز، ريان جرافنبيرش خط الهجوم: ديوجو جوتا، كودي جاكبو، محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.