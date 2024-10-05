انت الأن تتابع خبر مقطع فيديو إسرائيلي خطير عن "خامنئي والسنوار" .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتداول ناشطون إسرائيليون، مقطع فيديو، يظهر خلاله، كيفية سحق وقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ويحيى السنوار زعيم حركة حماس، في إشارة إلى أنها ستأتي لاحقا.

كما تعرّض مقطع الفيديو، لعملية، سحق الجيش الإسرائيلي، لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بطريقة مشينة.

وفي 27 سبتمبر أيلول 2024، اغتِيلَ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وجاءت عملية الاغتيال بعد معلومات حصل عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي تُفيد باجتماع لقادة حزب الله في مقرِّه المركزي بالضاحية الجنوبية.

كما اغتالت إسرائيل يوم 31 تموز/يوليو 2024 إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق في العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان في زيارةٍ لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصي القيادي الميداني في كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.