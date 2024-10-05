نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت، حيث تتنافس الأندية على النقاط في إطار الجولة الحالية، ويشهد اليوم ثلاث مباريات مثيرة تتمتع بالكثير من الإثارة والتشويق لعشاق الكالتشيو.

تبدأ المباريات بمواجهة أودينيزي ضد ليتشي في الساعة 4 عصرًا، والتي ستنقل على قناة AD Sports 1 HD، ويسعى أودينيزي لتحقيق فوز يسهم في تعزيز مركزه في جدول الترتيب، بينما يأمل ليتشي في تقديم أداء قوي للحصول على النقاط الثلاث.

وفي الساعة 7 مساءً، يلتقي أتالانتا مع جنوى على نفس القناة، ويعتبر أتالانتا من الفرق القوية في الكالتشيو، حيث يسعى لمواصلة زحفه نحو المراكز العليا، بينما يبحث جنوى عن نقطة على الأقل لتخفيف الضغوط عليه.

والمباراة الأهم في اليوم ستكون بين إنتر ميلان وتورينو في الساعة 9:45 مساءً، أيضًا على قناة AD Sports 1 HD، ويدخل إنتر اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في صراع اللقب، فيما يأمل تورينو في تقديم عرض قوي لمنافسة الأندية الكبرى.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا ضد جنوى – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان ضد تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

