هل صلاة خامنئي صحيحة .. فيديو

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رياض - احمد صلاح - أظهر مقطع فيديو يظهر إمامة المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي، لصلاة الجمعة في حسينية الخميني بالعاصمة طهران، وتساءل مراقبون ..هل صلاته صحيحة؟.وفي الخطبة التي ألقاها باللغة العربية، بعد مشاركته في مراسم تأبين الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله والقادة الذين قتلوا معه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسبوع، شدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي على أن إسرائيل لن تنتصر على حزب الله وحماس.

وفي خطوة نادرة تولى خامنئي إمامة صلاة الجمعة في أحد حسينيات طهران، في ظل تصاعد التوتر والتصعيد العسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن خطبة الجمعة هذه، هي الأولى التي يلقيها المرشد الأعلى منذ حوالى خمس سنوات، تأتي بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت مع قيادي في فيلق القدس الإيراني.

وأكد علي خامنئي في خطبة الجمعة، أن "الخطوة التي قامت بها القوات الإيرانية بالهجوم الصاروخي على إسرائيل هي خطوة مشروعة وقانونية"، حسب وصفه.

وتابع: "العمل الذي قامت به إيران هو أقل جزاء للكيان الصهيوني أمام جرائمه"، حسب وصفه، وأكد أن "طهران ستنفذ أي واجب بصلابة تامة ونحن في أداء هذا الواجب لن نتأخر ولن نقصر ولن نُصاب بالتسرع والانفعال".

وكان خامنئي أمر، الثلاثاء الماضي، بشن هجوم صاروخي على إسرائيل، ردا على مقتل نصرالله في غارة جوية إسرائيلية، الجمعة الماضية، ومقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بطهران.

وأردف خامنئي حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا": "...علينا أن نربط أحزمة الدفاع عن الأمة الإسلامية من أفغانستان إلى اليمن ومن إيران إلى غزة و لبنان".

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني: "نحن مصابون ومكلومون بالفقدان الكبير للسيد حسن نصرالله".

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني: "لقد غادرنا نصرالله بجسده، لكن نهجه وصوته الصادح، سيبقى حاضرا فينا أبدا. لقد كان راية المقاومة، وكان اللسان البليغ للمظلومين والمدافع الشجاع عنهم"، حسب وصفه.

كما زعم علي خامنئي أن "حزب الله ونصرالله بدفاعهم عن غزّة وجهادهم من أجل الأقصى وإنزالهم الضربة بالكيان الإسرائيلي، قد خطوا خطوة مصيرية خدمةً للمنطقة بأكملها"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا".

كما قُتل القائد الكبير من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوروشان، إلى جانب نصرالله وقادة آخرين من حزب الله في الهجوم.

وكان خامنئي قد أمّ صلاة الجمعة آخر مرة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة للجيش الأمريكي في العراق، ردًا على غارة شنتها مسيرة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.