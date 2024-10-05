انت الأن تتابع خبر إصابات خطيرة جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى صلاح غندور جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مستشفى صلاح غندور بمدينة بنت جبيل في بيان، أن 9 أفراد من الطاقم الطبي تعرضوا لإصابات خطيرة إثر القصف الإسرائيلي للمنطقة.



وأوضح المستشفى في بيان: "تعرض مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل لقصف همجي صهيوني بعد تلقيه تحذيرا من العدو بإخلائه".



وأضاف: "هذا القصف نتج عنه إصابة تسعة أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم بليغة وخطيرة، على إثر هذا الاعتداء الغاشم تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره، وأبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى".



وذكر أن "إدارة المستشفى تشكر جميع من ساهم بإخلاء الطاقم وتأمين الحماية لهم أثناء عملية الإخلاء، خاصة الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني".



وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان أكثر من 35 قرية وبلدة جنوب لبنان، بضرورة إخلاء مناطقهم شمال نهر الليطاني، والتوجه إلى ما بعد نهر الأولي.



كما أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، يوم الجمعة، مقتل عدد من المسعفين جراء القصف الإسرائيلي على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون.