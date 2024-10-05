انت الأن تتابع خبر حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر مقطع فيديو مصور منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حركة نزوح كبيرة لآلاف السوريين واللبنانيين، فرّوامن لبنان، إلى المناطق المحررة في الشمال السوري، عبر معبر العون الواصل بمناطق سيطرة قسد شرقي حلب.

ويحاول آخرون الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي في شمال سوريا.

كما دخل آلاف السوريين العائدين من مناطق جنوب لبنان يدخلون الى المناطق المحررة في ريف حلب الشمالي ، حيث عاد إلى سوريا خلال الأيام الماضية عشرات الآلاف من السوريين ومعهم آلاف من النازحين اللبنانيين الذين فروا بسبب حملة القصف الإسرائيلي على مناطق واسعة من لبنان.

وأكّدت مصادر لبنانية، أنّ أكثر من 200 ألف نازح سوري خرجوا من لبنان عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، منذ بدء توسّع العدوان الإسرائيلي، وهو معطى يعكس رغبة السوريين في مغادرة لبنان في الظروف الراهنة.

وهذا المشهد أعاد للذاكرة التغريبة الفلسطينية، وفق نشطاء على مواقع التواصل.

يذكر أن إسرائيل كانت قد قصفت معبر "المصنع" الحدودي بين سوريا ولبنان، مما جعل النازحين يتوجهون سيرا على الأقدام.

وكانت أشارت الأمم المتحدة، إلى أن أكثر من مائة ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، منذ تصاعد الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، وهو رقم تضاعف خلال يومين، وما زال يتزايد، فيما أرقام السلطات اللبنانية تشير إلى نزوح أكثر من مليون لبناني من الجنوب باتجاه العاصمة بيروت.