وزير الشباب ومحافظ الغربية يصلان كفر الزيات لتفقد المشروعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً -

وقاما وزير الرياضة ومحافظ الغربية بافتتاح حمام سباحة بمركز شباب مدينة كفر الزيات ثم تفقدا ملاعب السلة واليد والاكليرك داخل المركز والتي شاهدا بها استعراض لمهارات لاعبي المركز في ألعاب السلة واليد والتي أشرفت عليها الإدارة المركزية لتنمية النشء.

تلاها زيارتهم للمعسكر الكشفي والمقام لكل من الجوالة والكشافةً والزهرات والمرشدات ثم قام الوزير والمحافظ بمشاهدة استعراض لفريق اللياقة البدنية والذي أقيم علي ارضية الملعب الخماسي، تبعه تفقد صبحي والجندي لمشروع الف بنت والف حلم بالملعب القانوني وشاهدا فاصل من المهارات للاعبات المشروع والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالإضافة الي تفقدهم مراكز التدريب للياقة البدنية "النسور " وشاهدا لهم استعراض رياضي ، ثم تجولا بمعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة تبعهم تفقدهم لمركز التخاطب والتكامل الحسي .

ثم اختتم وزير الشباب والمحافظ جولتهم داخل مركز شباب كفر الزيات بالبرنامج المقام بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة لمشروع الرواق الأزهري والذي تقوم بتنفيذه الادارة المركزية لتنمية النشء واستمع الوزير والمحافظ للمنضمين للمشروع واستمعوا اليهم عن مدي استفادتهم من إقامة الرواق والذي لاقي استحسان كبير من الأطفال والأهالي المتواجدين بالمشروع .