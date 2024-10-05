محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: فان دايك، كوناتي، تسيميكاس وأرنولد.

الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر وجونز.

الهجوم: جاكبو، جوتا ومحمد صلاح

كريستال بالاس ضد ليفربول

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والخسارة في لقاء وتسجيل 12 هدفًا وتلقي 2.

لم يعرف ليفربول سوى لغة الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات منذ خسارته المفاجئة صفر / 1 أمام ضيفه نوتينجهام فورست في منتصف سبتمبر الماضي.

ويبحث ليفربول عن فوزه السادس على التوالي بجميع البطولات، قبل توقف الدوري لمدة أسبوعين بسبب المباريات الدولية، التي تنطلق بعد عدة أيام.

وينتظر الدولي المصري محمد صلاح مواصلة هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في كل المنافسات، بعدما سبق له التسجيل في مرمى وستهام وولفرهامبتون وبولونيا، ليرفع رصيده التهديفي مع الفريق هذا الموسم إلى 6 أهداف في 9 مباريات، بالإضافة لقيامه بخمس تمريرات حاسمة لزملائه، ليساهم بذلك في 11 هدفا لأبناء المدرب الهولندي آرني سلوت حتى الآن.

كريستال بالاس ضد ليفربول

كما يرغب صلاح، الذي أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة بدوري أبطال أوروبا برصيد 45 هدفا، في زيارة مرمى كريستال بالاس من جديد، بعدما سبق أن أحرز 8 أهداف في شباكه خلال 14 مباراة سابقة أمامه، شهدت أيضا صناعته 5 أهداف، ليساهم بذلك بـ13 هدفا خلال تلك السلسلة.

وخلال اللقاءات الـ14 الماضية أمام كريستال بالاس، قاد صلاح ليفربول لتحقيق 10 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين.





في المقابل يعاني كريستال بالاس من بداية متواضعة في البطولة هذا الموسم، حيث يقبع حاليا في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط، علما بأنه أحد خمسة أندية مازالت تبحث عن تحقيق فوزها الأول في البطولة هذا الموسم حتى الآن.

يحلم كريستال بالاس بتحقيق نتيجة إيجابية غدا، وتكرار ما قام به في آخر مباراة جرت بين الفريقين بالدوري، حينما انتصر 1 / صفر على ملعب ليفربول في ابريل الماضي.