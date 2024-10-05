وزير التموين: تخفيضات 10% على كافة السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر

دبي - احمد فتحي في السبت 5 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعمل تخفيضات 10٪ على جميع السلع الغذائية بجميع فروع ومنافذ المجمعات الإستهلاكية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

تقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وبمناسبة الاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، وزير التموين والتجارة الداخلية يوجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة 10%؜ على كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير وإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة.

كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الإستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10٪، في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .