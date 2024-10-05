مال وأعمال

وزير التموين: تخفيضات 10% على كافة السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: تخفيضات 10% على كافة السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 5 أكتوبر 2024 12:15 مساءً - وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعمل تخفيضات 10٪ على جميع السلع الغذائية بجميع فروع ومنافذ المجمعات الإستهلاكية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

predco_adv_2021

تقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

E-Bank
BonatMisr

وبمناسبة الاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، وزير التموين والتجارة الداخلية يوجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة 10%؜ على كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير وإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة.

cityScapeEgypt

كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الإستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10٪، في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: تخفيضات 10% على كافة السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا