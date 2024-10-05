العالم اليوم - إسرائيل تستعد لشن هجوم "قوي وكبير" على إيران

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، أن الجيش يستعد لشن هجوم كبير على إيران.

وأوضحت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي "في قلب الاستعدادات لهجوم كبير ستكون له عواقب على إيران، وعليهم أن يفهموا ذلك".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "يتوقع تعاونا كبيرا في العمل الهجومي من الدول الشريكة في المنطقة".

وبحسب الإذاعة فإن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران على إسرائيل في هجوم هذا الأسبوع 201 صاروخا، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية معظمها.

من جانبه أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني سيكون "مباشرا وكبيرا وقويا وذا مغزى وليس حدثا جانبيا"، دون تحديد كيفية القيام بذلك في الوقت الحالي.

ويعتقد الجيش بحسب الموقع أن الصراع المباشر مع إيران سيجعل طهران تنكفأ على نفسها دون الانشغال بالضرورة مع دعم وكلائها في لبنان وسوريا واليمن والعراق وقطاع غزة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق، الخميس، أنه يستعد لهجوم كبير على إيران بعد الضربة الصاروخية الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما ذكر أيضا أن غاراته المستهدفة ضد أهداف حزب الله ستتوسع في الأيام المقبلة، وستستمر حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم.