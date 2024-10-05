العالم اليوم - "الإمارات معك يا لبنان".. وسم يتصدر إكس

انتم الان تتابعون خبر "الإمارات معك يا لبنان".. وسم يتصدر إكس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أكتوبر 2024 01:22 مساءً - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة الإغاثة الوطنية التي حملت اسم "الإمارات معك يا لبنان" لدعم لبنان وشعبه في ظل التصعيد الميداني الحاصل.

وما أن تم الإعلان عن الحملة حتى انتشر على منصة "إكس" منشورات توثق رسالة شكر من لبنانيين لدولة الإمارات على هذه المبادرة.

وأرفقت المنشورات المتداولة بوسم اسم الحملة الإغاثية "الإمارات معك يا لبنان".

وشكر اللبنانيون عبر حساباتهم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الوقوف إلى جانب اللبنانيين في هذه المحنة.

ونشر أحد المتابعين صورة لوصول طائرة المساعدات الإماراتية وأرفقها بجملة: "شكرا من قلب بيروت".

وقال آخر في مقطع فيديو مصور: "ليس بمستغرب على الإمارات مساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه".

فيما قال آخر : "الإمارات سبقاة دائما في الدعم الإنساني، الإمارات في قلب كل اللبنانيين".

وبناء على أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى لبنان، أرسلت دولة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الجمعة، طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.

ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات.

وكانت دولة الإمارات عبرت عن قلقها الشديد من تزايد التصعيد في لبنان ومن تداعيات انزلاق الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.

كما أكدت على وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وعلى موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.