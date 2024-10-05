العالم اليوم - أميركا تعلن عن مساعدات للمتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أكتوبر 2024 12:28 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.

وأضافت الوزارة "هذا التمويل سيلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم. كما ستدعم المساعدة أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة".

ووفق مراسلنا في واشنطن فإن ما يقرب من 82 مليون دولار متاحة على الفور من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، و75 مليون دولار من خلال مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أن العمل جار مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين.

وعقد ميقاتي اجتماعا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقال ميقاتي: "نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالي مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان".

وأَضاف: "نحن نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".

وتابع: "إننا نثمن جدا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، كما نثمن دعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة، ونوجه اليوم النداء بشكل عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهودنا المستمرة في تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين النازحين".