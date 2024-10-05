نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - يطالب بضرب المنشئات النووية في إيران.. ماذا يريد ترامب من إسرائيل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يتوجب على إسرائيل تدمير المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل. تأتي هذه الدعوة في سياق تصاعد التوترات في المنطقة ورغبة ترامب في تقديم دعم واضح لإسرائيل ضد التهديدات الإيرانية.

تصعيد عسكري في لبنان

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي استأنف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا مناطق حساسة بضربات عنيفة. وردًا على ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات عاجلة لسكان المنطقة بضرورة إخلاء منازلهم فورًا.

تعزيزات إسرائيلية على الحدود اللبنانية

من جهة أخرى، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية يوم الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإرسال لواءين إضافيين إلى جنوبي لبنان، في إطار خطط توسيع عملياته العسكرية هناك، مما يشير إلى تصعيد إضافي في المواجهات القائمة.