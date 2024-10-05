نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصف الإسرائيلي يخرج 3 مستشفيات من الخدمة في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ثلاثة مستشفيات، اثنان منها في جنوب لبنان وآخر على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، تعليق خدماتها الجمعة على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها ألحقت اضرارًا بأحدها على الأقل.

وأفادت إدارة مستشفى السانت تريز في منطقة الحدث عند تخوم الضاحية عن "وقف الخدمات الاستشفائية"، بعد وقوع "أضرار جسيمة" في المبنى والمعدات جراء غارات عنيفة ليلًا في محيطه.

وفي جنوب لبنان، أعلنت إدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي "إخلاء" المستشفى ووقف العمل في كافة اقسامه، مع قطع الطرق وخطوط الإمداد، وصعوبة وصول طاقمه.

كما أقفل مستشفى مرجعيون الحكومي أبوابه بعد غارة اسرائيلية استهدفت سيارتي إسعاف عند مدخله الرئيسي، وفق ما أكد مديره لوكالة فرانس برس.