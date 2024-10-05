نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة تتجاوز 138 ألف فلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة إلى "41 ألفا و802 شهيدا، و96 ألفا و844 جريحا" منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي لضحايا اليوم 364 من الإبادة الجماعية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41802 شهيدا، و96844 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "وصل مستشفيات قطاع غزة 14 شهيدا و50 مصابا، نتيجة 3 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال توغله في مناطق قيزان النجار والمنارة ومعن بخان يونس جنوبي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقصف الجيش الإسرائيلي منازل ومدارس تؤوي نازحين في كل من دير البلح وسط القطاع وخانيونس جنوبا، وألقى قنابل حارقة تسببت بحرائق داخل منازل في مخيم النصيرات، وسط قصف مدفعي استهدف جنوب مدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبالإضافة إلى القتلى والجرحى، خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع نحو 10 آلاف مفقود، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة لا سيما في الشمال أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هجومها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​