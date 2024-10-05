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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن فترة عمله في مصر والدوري المصري الممتاز.

مارك كلاتنبرج: حاولت الارتقاء بالتحكيم المصري.. وفترة عملي لم تشهد فضائح تحكيمية



وقال مارك كلاتنبرج فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "كنت أعيش بشكل كامل في مصر وأتابع مهمتي الاستشارية في اليونان".



وتابع: "عندما حضرت لمصر أخبرت الاتحاد المصري أنني لدي عقد عمل بشكل استشاري مع الاتحاد اليوناني".

وأردف: "قمت بإدارة أعظم المباريات الأوروبية بجانب السعودية والصين ولدي سجل حافل في المناسبات الكبرى".



وشدد: "كل حكم كان يعرف حدوده خلال فترة عملي بمصر، ولم يكن يتم فرض أسماء لحكام بعينها خلال فترة عملي أو استبعاد بعض الأسماء".

وأكمل: "سعيد بالتقدم الذي قمت به في مصر رغم أنها طفيفة لمدة 6 أشهر فقط".



وأردف: "فترة عملي بالدوري المصري لم تشهد فضائح تحكيمية، وكنا نتسم بالشفافية ونناقش الحكام حال حدوث أخطاء".



واستطرد: "كنت أناقش الحكام في الأخطاء التي تحدث في المباريات عبر تطبيق زووم".



واختتم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري، حديثه قائلًا: "حاولت الارتقاء بالتحكيم المصري خلال فترة عملي".