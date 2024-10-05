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أحمد جودة - القاهرة -



كشف أشرف يوسف، نجم الزمالك السابق، كواليس مباراة كأس السوبر الأفريقي عام 1994، الذي فاز به الفريق الأبيض (1-0) على الأهلي.

أشرف يوسف: محمد يوسف كان يستحق الطرد بعد 10 دقايق في سوبر 94

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد يوسف قام بتدخل قوي على حسين عبد اللطيف في أول 10 دقائق من اللقاء، تسبب في استبداله بعد إصابته، التي أبعدته عن الملاعب لمدة 5 شهور".

وأضاف: "هذا التدخل من محمد يوسف كان يستدعي تعرضه للطرد ولم أقم بخنقه على الاطلاق".

