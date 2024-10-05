الرياضة

أشرف يوسف: محمد يوسف كان يستحق الطرد بعد 10 دقايق في سوبر 94

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف أشرف يوسف، نجم الزمالك السابق، كواليس مباراة كأس السوبر الأفريقي عام 1994، الذي فاز به الفريق الأبيض (1-0) على .

أشرف يوسف: محمد يوسف كان يستحق الطرد بعد 10 دقايق في سوبر 94

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد يوسف قام بتدخل قوي على حسين عبد اللطيف في أول 10 دقائق من اللقاء، تسبب في استبداله بعد إصابته، التي أبعدته عن الملاعب لمدة 5 شهور".

وأضاف: "هذا التدخل من محمد يوسف كان يستدعي تعرضه للطرد ولم أقم بخنقه على الاطلاق".
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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