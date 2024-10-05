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أحمد جودة - القاهرة -

كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن أسباب فشل انتقال ثنائي النادي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

سيراميكا كليوباترا يكشف أسباب فشل انتقال هذه الصفقة إلى الزمالك

وقال البطاوي في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة نادي الزمالك عندما تحدث معنا عن صديق اوجولا كنا نناقش فقط أسماء اللاعبين الذين سينتقلون إلى سيراميكا من بيراميدز بالصفقة التبادلية وهم محمد زالالكا وفخري لاكاي ويتبقى الرتوش الأخيرة بصفقة إسلام عيسى".

وأضاف: "أوكد لكم أنه لم يكن هناك محادثات ومفاوضات بين مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وسيراميكا "أبو العينين" والذي تم بينهم هو مكالمة هاتفية واحدة أكدنا بها عدم رغبتنا في الاستغناء عن أحمد رمضان بيكهام".

واختتم حديثه: "وأوضحنا لمجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أنه لا يوجد العدد الكافي بمركز أحمد رمضان بيكهام وهو لاعب أساسي بتشكيلتنا ويذهب لمنتخب مصر دائما خاصة بعد رحيل خالد صبحي لصفوف المصري البورسعيدي".