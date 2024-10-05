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أحمد جودة - القاهرة -



أعرب طلعت منصور، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتتويج القلعة البيضاء بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

طلعت منصور: شاركت تحت قيادة الجوهري في 3 أماكن مختلفة

وقال منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أنا زملكاوي قبل أن أنضم للزمالك، وأنا اللاعب الوحيد الذي شارك تحت قيادة الجوهري في 3 أماكن مختلفة هي الزمالك والمصري والمنتخب الوطني".

وأضاف: "لن يأتي مدرب في تاريخ مصر مثل محمود الجوهري فهو كان مدرب مثلما يقول الكتاب".