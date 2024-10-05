أخبار اليمن : تقلبات جوية خلال الساعات القادمة.. احذروا

تقلبات جوية خلال الساعات القادمة.. احذرواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات تعز، لحج، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار، مرتفعات وسهل تهامة، الحديدة، مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات البيضاء، عدن، المحويت، عمران، حجة وغرب صعدة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالكدن- الحديدة: 0.4 ملم، المحويت: 0.2، وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات شبوة، البيضاء، لحج، تعز، إب وريمة.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الامطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.