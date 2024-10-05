شادي شعبان يتوج بلقب الجولة الأخيرة من رالي الأردن

انت الأن تتابع خبر شادي شعبان يتوج بلقب الجولة الأخيرة من الي الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظفر السائق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى بلقب الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات، التي أقيمت أمس الجمعة في منطقة الجنوب. وشارك السائقون في منافسة قوية على متن سياراتهم، حيث تمكن شعبان، على متن سيارة ميتسوبيشي إيفو 9، من انتزاع اللقب بعد تصدره الترتيب في الجولة الرابعة.



وجاء في المركز الثاني السائق بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا، بينما حل السائق حسام سالم وملاحته نانسي المجالي، على متن سيارة ميتسوبيشي إيفو 10، في المركز الثالث.



الرالي، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات بدعم من شركة زين الأردن، شهد تقلبات في المراكز حيث تصدر الفايز الترتيب العام في الجولة الأولى، ثم أحمد الداوود وملاحه يوسف الأسمر بعد الجولتين الثانية والثالثة. لكن الداوود اضطر للانسحاب في المرحلة الرابعة بسبب عطل ميكانيكي، مما أفسح المجال لشعبان ليتصدر السباق.



كما شهد الرالي انسحاب عدد من السائقين بسبب أعطال فنية أو حوادث، من بينهم عيسى أبو جاموس، سلامة القماز، مشاري الظفيري، وعاصم عارف. أما الفايز، الذي حل في المركز الثاني، فقد تعرض لثقب في إطار سيارته خلال مراحل الرالي.



تألفت مراحل السباق من أربع مراحل هي القطرانة 1 و2، وسلطاني 1 و2، وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 161.70 كم منها 78.50 كم مراحل خاصة على مسار حصوي .