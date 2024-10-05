«جوزك هيحتار من جمالك»... تركيبه لعمل افضل كولاجين طبيعي و تفتيح بشرتك ثلاث درجات في اسبوع... طريقة الإستخدام!!

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رياض - احمد صلاح -يعد لبان الذكر من أهم المواد الطبيعية المعروفة بفوائدها المتعددة، خاصة في مجال العناية بالبشرة، حيث يساعد بشكل فعال في تقليل التجاعيد والتخفيف من العلامات والخطوط الناتجة عن الشيخوخة، و يعتبر من أفضل مصادر الكولاجين الطبيعي الذي يمكن استخدامه للحفاظ على صحة وجمال البشرة، لذلك، تسعى العديد من النساء لاستخدامه في الوصفات الطبيعية للحصول على أفضل النتائج، و في هذا المقال، سنستعرض كيفية تحضير كريم لبان الذكر المميز الذي يساهم في شد التجاعيد ويمنح البشرة النعومة والإشراقة والجمال في وقت قصير.

أفضل تركيبة لعمل كريم لبان الذكر

يمكن إعداد كريم لبان الذكر بسهولة من خلال بعض الخطوات والمكونات الأساسية وهي:

مقدار 3 ملاعق من لبان الذكر.

أربع ملاعق من كريم مرطب مناسب للبشرة.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النش.

وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير بسهولة

في البداية، يتم طحن لبان الذكر باستخدام الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعما كالدقيق، ثم يتم إضافة مسحوق لبان الذكر إلى الكريم المرطب وخلطهما جيدا، بعد ذلك، يضاف زيت الزيتون مع الاستمرار في الخلط للحصول على مزيج متجانس، ثم يضاف النشا ويستمر في التحريك، وفي النهاية يضاف عصير الليمون مع الاستمرار في الخلط، و يحفظ المزيج في وعاء مناسب داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام والتطبيق

يستخدم المزيج على بشرة جافة ونظيفة وخالية من العيوب، و يفضل استخدام الخليط مرتين يوميا، صباحا ومساء، للحصول على أفضل النتائج في شد تجاعيد البشرة وزيادة إشراقتها ونضارتها، بالإضافة إلى إزالة البقع والتصبغات.

تركيبة منقوع لبان الذكر

يمكن أيضا استخدام لبان الذكر بشكل اخر يساعد في تقليل التجاعيد من خلال الخطوات التالية: