العالم اليوم - إسرائيل تعلن استهداف مقاتلين من حزب الله داخل مسجد

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن استهداف مقاتلين من حزب الله داخل مسجد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أكتوبر 2024 09:24 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن قوّاته شنت خلال الليل ضربة جوية على مقاتلين من حزب الله داخل مسجد في جنوب لبنان، في أول قصف من نوعه منذ بدء تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والحزب قبل عام.

وذكر الجيش في بيان: "خلال الليل، وبتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي، قصفت القوات الجوية مقاتلين من حزب الله كانوا ينشطون داخل مركز قيادة يقع داخل مسجد مجاور لمستشفى صلاح غندور في جنوب لبنان".

وأضاف: "كان مقاتلو حزب الله يستخدمون مركز القيادة للتخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها ضد الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وليل الجمعة، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن حرم مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل في جنوب لبنان "تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي".

وقال الطبيب محمد سليمان، مدير المستشفى الذي تديره الهيئة الصحية الإسلامية، لفرانس برس إن 7 من الطاقم الطبي أصيبوا عندما تعرض المستشفى لقصف إسرائيلي "مباشر"، مضيفا أنه تم إخلاء المنشأة.

وكثفت إسرائيل منذ منتصف سبتمبر ضرباتها ضد حزب الله الذي كان قد فتح جبهة "إسناد" لحماس في 8 أكتوبر 2023.

وأدى القصف منذ 23 سبتمبر إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم، وفق أرقام رسمية.

وتعد خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية الأكبر على جبهة لبنان، بعد نحو عام من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وحزب الله.