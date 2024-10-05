امير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا بعمق أواصر العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الكويت والمملكة وشعبيهما الشقيقين، كما عبر فيها عن اعتزازه بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد أخيه خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات.

سائلا المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من الرقي والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة والرشيدة وبمؤازرة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.