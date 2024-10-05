انت الأن تتابع خبر السعودية تفتح أبوابها بإجراء تاريخي.. خادم الحرمين الشريفين يلغي الرسوم والكفالة للمغتربين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة تاريخية ومهمة أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرار يعد تحولا كبيرا في سياسات الهجرة والعمل بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلغاء نظام الكفالة وإزالة الرسوم عن العمالة الوافدة.

خادم الحرمين الشريفين يلغي الرسوم والكفالة للمغتربين