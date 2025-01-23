الصفدى: المنطقة تحتاج إلى إنهاء الحرب فى غزة والضفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 08:28 صباحاً - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن لن يكون وطنًا بديلاً لأحد وأن هذا موقف ثابت راسخ لا يمكن أن يُفرض غيره علينا، مشيرًا إلى أن "هناك في إسرائيل من يريد أن يفرض حلاً أو يطرح سياقات نرفضها".

وقال الصفدي - في تصريحات إعلامية، الأربعاء - إن المنطقة تحتاج أن نتقدم فعلاً في إنهاء الحرب في غزة، وإنهائها في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أنه "لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام إلا إذا كان هناك رؤية سياسية واضحة".

وأشار إلى أن التحدي الحالي، ضمان ثبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيبني الذي عاني كارثة حقيقة على مدى أكثر من عام.

وشدد الصفدي، على أنه لا يجوز السماح بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ونعمل مع الأشقاء في المنطقة وشركائنا بالمجتمع الدولي من أجل الحؤول دون ذلك، وأن يكون هناك أفق حقيقي، ويجب وقف الإجراءات الأحادية التي تدفع باتجاه التأزيم ووقف الخطوات التي تقوض حل الدولتين، وتأخذ الضفة باتجاه التصعيد والمواجهة.

كما شدد الصفدي، على أنه من الواجب أن تتوقف الحربان، وأن نتجه نحو العمل الجماعي على العودة لإيجاد جهد حقيقي يعالج جذور الصراع؛ وهو الاحتلال وحل يضمن الأمن والاستقرار للجميع.

وأضاف الصفدي قائلاً: "بعد هذه التحديات، نذهب إلى عملية سياسية شاملة مرتكزة إلى وحدة الضفة الغربية وغزة، وتأخذنا إلى حل حقيقي على أساس تجسيد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة حرة ذات سيادة على التراب الوطني على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

ولفت إلى أن خطر تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، هو خطر على أمن المنطقة برمتها وقد يدفع إلى تأزيم إقليمي.