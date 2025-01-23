الأنشطة الحرفية: كيف تصنعون زينة شتوية معًا؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 01:54 مساءً - المرحلة الأولى: اختيار المواد المناسبة

عند التفكير في صنع زينة شتوية، يُعتبر اختيار المواد من أهم الخطوات التي يجب الاهتمام بها. يمكنكم استخدام مواد بسيطة متاحة في المنزل أو شراء بعض العناصر الإضافية لصنع زينة فريدة. إليكم بعض المواد المقترحة:

ورق مقوى ملون أو مزخرف

مقصات بأحجام مختلفة

غراء أو شريط لاصق

ألوان مائية أو أكريليك

خيوط أو أشرطة زينة

أزرار أو حبات زخرفية

أغصان طبيعية أو صنوبر

المرحلة الثانية: إعداد الأفكار والتصميمات

بعد تجهيز المواد، يأتي دور الابتكار والجمال في تصميم الزينة. الشتاء فصل يجلب معه الثلج والبرد، لذا يمكن أن تستوحوا أفكاركم من العناصر الطبيعية:

أفكار لتزيين النوافذ

قصات ثلجية من الورق: يمكنكم رسم وقص أشكال الثلج واستعمال ألوان فضية وبيضاء لتزيينها

شجيرات صغيرة: باستخدام الورق الملون، قوموا بتشكيل أشجار صغيرة وعلّقوها على النوافذ

أفكار لتزيين الطاولات

أوعية ممتلئة بالثلج الصناعي وزهور الشتاء

حوامل شمع مزينة بأغصان وأزرار أنيقة

المرحلة الثالثة: تنفيذ الزينة بالخطوات

خطوة 1: إنشاء زينة النوافذ

ابدأوا برسم أشكال الثلج على الورق المقوى باستخدام عارضات وألوان مفضلة.

قصوا الأشكال بحذر ثم ثبتوها باستخدام الشريط اللاصق الشفاف أو الغراء.

خطوة 2: إعداد زينة الطاولات

املأوا الأوعية بالثلج الصناعي ورتبوا الأزهار بشكل أنيق.

ضعوا الشموع في الحوامل المزينة وتأكدوا من توزيعها بحيث تُضفي رونقاً جمالياً في المساء.

المرحلة الرابعة: الاستمتاع بالزينة الشتوية

بعد الانتهاء من صنع الزينة، استمتعوا بالجو الدافئ والمريح الذي تضفيه على المنزل. يمكنكم دائمًا تجربة تغييرات بسيطة أو إضافة لمسات جديدة حسب الرغبة. تأكدوا من دعوتكم للعائلة والأصدقاء للمشاركة في الاستمتاع بالأجواء الشتوية والديكورات الرائعة التي صنعتموها بأيديكم.