40 طنا من المساعدات الإغاثية من الكويت إلى سورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 12:32 مساءً - أقلعت الطائرة الإغاثية العاشرة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية صباح اليوم الخميس متجهة إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية المتنوعة والمستلزمات الشتوية للفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وتأتي هذه الرحلة بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

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وأكد المدير العام للجمعية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة مواصلة الجمعية تقديم دعمها الإنساني والخيرية تنفيذا للتوجيهات السامية بالتزامن مع تسهيلات الجهات الرسمية في البلاد تلبية لنداءات الأشقاء السوريين سعيا لتجاوز الوضع الراهن هناك.

وقال العون إن الجمعية تعتزم إرسال المزيد من المساعدات الأساسية منها الغذاء والدواء والرعاية الصحية وغيرها من متطلبات نوهت إليها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتنسيق مع الجمعية وسط تزايد الحاجة إليها مبينا أن الوضع الحالي يتطلب التدخل الاغاثي العاجل لمساعدة الأسر وضمان استقرارها هناك.

وأوضح أن الجمعية من خلال حملتها الشتوية (10 آلاف طن) خصصت حوالي 2800 طن من المساعدات إلى سوريا مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري يتم رصد الاحتياج والتركيز عليها بالتالي ارسالها عبر الجسر الجوي الكويتي ضمن جدول تحدده القوة الجوية الكويتية في قاعدة عبدالله المبارك الجوية.

من جانبه قال المسؤول الإعلامي في (السلام الخيرية) يوسف الفريج لـ(كونا) إن الرحلات الإغاثية من الجسر الجوي الكويتي هي رسالة محبة وتضامن من الشعب الكويتي مع الأشقاء في سوريا كما تعبر عن الموقف الإنساني الكويتي إلى جانب جميع الأشقاء في الدول الشقيقة والصديقة أوقات الأزمات والظروف الصعبة.

وذكر الفريج أن مسيرة الكويت الإنسانية هي النبراس الذي يضيء تاريخها المشرف في عون المحتاج وإغاثته أينما كان.

وشدد على أن التوجيهات السامية ذللت جميع الصعاب لإيصال المساعدات الانسانية الكويتية إلى سوريا إلى جانب الحاجة الماسة للمواد الأساسية الغذائية والصحية والإيوائية وغيرها والتي تسعى الجمعية من خلالها لتجاوز الوضع هناك.