أقوى الاقتصادات العالمية في 2025: نظرة على ترتيب الدول.

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 01:54 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

يُقاس غنى الدول عادةً بمقياس الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وهو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المُنتجة داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة. يُمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية أو بتعادل القوة الشرائية (PPP)، حيث يُعدِّل الأخير الاختلافات في تكلفة المعيشة بين الدول. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أغنى 10 دول في العالم لعام 2025، مع التركيز على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مع الإشارة إلى تعادل القوة الشرائية وبعض العوامل الأخرى المؤثرة.

استنادًا إلى التوقعات الحالية، من المتوقع أن تكون قائمة أغنى 10 دول في العالم لعام 2025 كالتالي (مع التركيز على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي):

الولايات المتحدة الأمريكية: من المتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على صدارة قائمة أكبر اقتصاد في العالم، حيث يُقدّر ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي بحوالي 28.78 تريليون دولار أمريكي. يعود ذلك إلى اقتصادها المتنوع، وابتكارها التكنولوجي، وقوة سوقها الاستهلاكية.

الصين: من المتوقع أن تحتل الصين المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي اسمي يُقدّر بحوالي 18.5 تريليون دولار أمريكي. يُعزى نموها الاقتصادي السريع إلى قاعدتها الصناعية الضخمة، وقوتها العاملة الكبيرة، واستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية. مع ذلك، عند احتساب تعادل القوة الشرائية، تصبح الصين أقرب إلى الولايات المتحدة، بل تتجاوزها في بعض التقديرات.

ألمانيا: يُتوقع أن تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة، مدعومة بصناعتها القوية، وخاصةً في قطاع السيارات والهندسة.

اليابان: من المتوقع أن تحافظ اليابان على مكانها بين أكبر الاقتصادات، على الرغم من تحديات الشيخوخة السكانية وانخفاض النمو.

الهند: من المتوقع أن تُحقق الهند نموًا اقتصاديًا قويًا وتُصبح من بين أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2025، مدفوعةً بسكانها الشباب، ونمو قطاع الخدمات، والاستثمارات في التكنولوجيا.

المملكة المتحدة: من المتوقع أن تحافظ المملكة المتحدة على مكانها في قائمة أكبر الاقتصادات، على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي.

فرنسا: من المتوقع أن تُحافظ فرنسا على مكانها كقوة اقتصادية رئيسية في أوروبا.

إيطاليا: على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية، من المتوقع أن تبقى إيطاليا ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات.

كندا: من المتوقع أن تُحافظ كندا على اقتصادها القوي، مدعومةً بمواردها الطبيعية وعلاقاتها التجارية القوية مع الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية: من المتوقع أن تُحافظ كوريا الجنوبية على مكانها كقوة اقتصادية آسيوية، مدعومةً بصناعاتها التكنولوجية المُتقدمة.

بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هناك عوامل أخرى تُساهم في تحديد قوة ونفوذ الدول، منها: