البابا تواضروس يهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات عيد الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 01:31 مساءً - تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد اللواء وزير الداخلية وكل رجال الشرطة المصرية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الثالث والسبعين.

إننا في هذه الذكرى، إذ نستحضر أمامنا تضحيات أبطال الشرطة البواسل في سبيل الوطن والواجب، طوال السنين الماضية، نشعر بالطمأنينة والأمان، إذ نثق أن رجال شرطتنا الوطنية ساهرون على حماية هذا البلد وقادرون دومًا على جعل أبنائه كرامًا آمنين.

نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه القوية الرفيعة، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار.