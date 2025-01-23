نشكركم على متابعتكم خبر شركة X Open Hub تحتفل بالفوز بجائزة “أفضل مزود للسبولة لعقود الفروقات – بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا” وبنجاحها بمعرض iFX EXPO دبي 2025 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 01:54 مساءً - احتلت هذه الشركة المرموقة المزودة للسيولة مكانة رفيعة لكونها المصدر المفضل للسيولة في المنطقة فيما يتعلق بعقود الفروقات

شركة X Open Hub هي شركة مدرجة في بورصة وارسو للأوراق المالية، وهي من الشركات المتميزة الرائدة في توفير السيولة والتكنولوجيا في قطاع الوساطة المالية، وتتوقع الشركة أن يكون عام 2025 بالنسبة لها عامًا رائعًا وحافلاً بالنجاحات المستمرة التي تستكمل سلسلة جوائزها المرموقة السابقة.

خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير، شاركت الشركة في معرض iFX EXPO دبي 2025 والذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي. وقد جمع هذا المعرض تحت سقف واحد أكثر من 7000 مشارك حيث يحظى هذا الحدث البارز بأهمية كبيرة للقادة في قطاعي التداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية.

كان فريق X Open Hub خلال هذا المعرض متواجدًا في الجناح رقم 174 والذي يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من “صالة ب”، مما أتاح للحضور إلقاء نظرة على ما تقدمه الشركة المزودة للسيولة لعقود الفروقات للمتداولين وصناديق التحوط.

وبالإضافة إلى تسليط الضوء على ما تقدمه الشركة من حلول السيولة العميقة للأصول المتعددة والتوجيه الذكي للأوامر، حظيت الشركة بفرصة للتواصل مع شركائها الحاليين من الوسطاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تواصلت شركة X Open Hub أيضًا مع العديد من قادة المجال وشركاء الأعمال المحتملين، مما مهد الطريق لمد جسور التعاون المثمر في عام 2025 وما بعده.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس لتنفيذي للشركة مايكل كوبيوك “لقد تلقينا تعليقات إيجابية رائعة من العديد من كبرى شركات الوساطة التي كانت حاضرة في معرض iFX EXPO دبي هذا العام. وهذا لا يؤكد سوى أمرًا واحدًا وهو أن جهودنا لزيادة نطاق مجمع السيولة لشركتنا، والذي يشمل أكثر من 5000 أداة من أدوات عقود الفروقات، قد بدأت تؤتي ثمارها. كما بدأنا في إجراء محادثات مع عدد من أكبر الوسطاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يمثل أيضًا علامة بارزة مهمة لوجودنا في هذا الحدث الكبير. وينتظرنا عام رائع ومثير، وهذا ليس سوى تمهيد لما هو قادم”.

عرض سيولة قوي وداعم

لم تعد السيولة للأصول المتعددة مجرد مسألة ضرورية بل أصبحت أمرًا مسلمًا به ولا فنى عنه. وتدرك X Open Hub ذلك تمامًا، ولهذا فإنها أسست مصدراً موثوقاً للسيولة، مما يُمكّن الوسطاء من الوفاء بوعدهم لعملائهم فيما يتعلق بتوفير فروق أسعار منخفضة وأفضل أسعار العرض والطلب.

حتى يومنا هذا، تغطي سيولة عقود الفروقات المتعددة الأصول التي توفرها X Open Hub أكثر من 60 زوجاً من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة، وأكثر من 2500 من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، وأكثر من 30 من مؤشرات الأسهم والتي ترصد أداء الأسهم المدرجة في البورصات الأمريكية والألمانية والصينية، بالإضافة إلى العديد من الأصول الأخرى.

تحظى السلع بنصيب كبير من مجمع السيولة لدينا، وهي تشمل السلع اللينة والزراعة والطاقة والمعادن النفيسة.

وبالنسبة إلى من يتطلعون إلى إضافة العملات المشفرة إلى محفظة أصول عقود الفروقات الخاصة بهم، فسيجدون كل ما يبحثون عنه ادى X Open Hub. فالشركة توفر السيولة لمجموعة واسعة من عقود الفروقات القائمة على العملات المشفرة والتي تشمل أكثر من 50 عملة رقمية شهيرة يتم تداولها في 9 بورصات للعملات المشفرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فالميزة الفريدة التي تتميز بها X Open Hub عن مزودي السيولة الآخرين هي إمكانية الوصول إلى الأسهم المخصصة والمركبة، مما يتيح للوسطاء وصناديق التحوط والمصارف توسيع نطاق عروضهم لتشمل ما هو أكثر من مجرد الأصول التقليدية.

علاوة على ذلك، تعتبر شركة X Open Hub واحدة من مزودي السيولة القلائل المرخصين والخاضعين للرقابة في ولايات قضائية متعددة والذين يعملون وفقًا لقواعد كبرى الهيئات التنظيمية والرقابية في العالم بما في ذلك هيئة FCA وهيئة CySEC وهيئة KNF وهيئة FSC وهيئة DFSA وهيئة FSCA وهيئة FSA.

مجمع سيولة بمثل هذا الحجم الهائل لم يكن ليمر مرور الكرام. ولم يكن من المستغرب أن تسرق الشركة الأضواء فيUF Awards MEA 2025، والتي دعت قطاع التكنولوجيا المالية والتداول عبر الإنترنت بأكمله للإدلاء بأصواتهم في فئتين هما – مزودي الخدمات على مستوى الشركات (B2B) والوسطاء.

في فئة مزودي الخدمات على مستوى الشركات (B2B) الفرعية المخصصة إلى مزودي السيولة لعقود الفروقات، تم اختيار X Open Hub لتكون “أفضل مزود للسيولة لعقود الفروقات – بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”. تم الإعلان عن هذه الجائزة يوم 15 يناير أمام جمهور غفير من قادة المجال المؤثرين والمديرين التنفيذيين من أكثر من 120 دولة خلال معرض iFX EXPO.

أشاد السيد كوبيوك بالمصوتين لصالح X Open Hub قائلاً “نتقدم بخالص الشكر لكل شخص أعطى صوته لنا، بمن فيهم عملائنا وشركائنا الكرام. إن فوزنا رسميًا بجائزة “أفضل مزود للسيولة لعقود الفروقات” بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لم يكن أمرًا سهلاً. فهذا الفوز بالجائزة لم يكن ليتحقق لولا وجود فريق عمل موهوب وقوي، وأنا اليوم أتوجه إليهم بالشكر على جهودهم المتواصلة لبناء علامتنا التجارية ومنتجاتنا القوية.”

ومما لا شك فيه أن الفوز بالجائزة الأخيرة يعتبر تقديرًا اعترافاً بالتزام هذه الشركة الرائدة المزودة للسيولة بتوفير أفضل مستوى من السيولة على الأصول المتعددة. ويتماشى ذلك مع جوائز مرموقة بارزة أخرى فازت بها الشركة خلال العام الماضي، والتي تشمل جائزة “أفضل مزود للسيولة لعقود الفروقات في آسيا والمحيط الهادئ” وجائزة “أفضل مزود للسيولة متعددة الأصول عالميًا” في جوائز International Business Magazine لعام 2024.

وفي ضوء ثراء عرضها وجائزتها الجديدة التي تستكمل مجموعتها من الجوائز المرموقة في المجال، فمن المنتظر أن تواصل شركة X Open Hub نموها وتألقها في عام 2025. وللاطلاع على عرض السيولة الكامل وفهم فوائده للوسطاء، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني.