نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل محافظة الأحساء يشهد الحفل السنوي لجمعية فتاة الأحساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، شهد وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري اليوم، حفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح والإعلاميين لجمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لعام 2024م، تحت شعار "جذوة التغيير"، الذي أقيم في مقر الجمعية، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وأوضحت رئيسة جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لطيفة العفالق، أن الجمعية انطلقت من رؤية طموحة تستهدف تمكين الأسر وتحقيق حياة كريمة لهم، ومع مرور السنوات تطورت أهداف الجمعية وارتفع سقف طموحها لتواكب رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الأثر المجتمعي.

بدورها استعرضت المديرة التنفيذية للجمعية عائشة الدوسري، أبرز مشاريع الجمعية الرعوية والاستثمارية ومستهدفاتها لعام 2025م.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا عن أهم منجزات أقسام وإدارات الجمعية لعام 2024م، واستعراض بعض قصص النجاح لمستفيدات الأقسام، إضافة إلى تكريم الجهات الداعمة والمساندة للجمعية وشركاء نجاح والإعلاميين