اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين بعد الجولة السابعة

0 نشر
0 تبليغ

دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين بعد الجولة السابعة

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين بعد الجولة السابعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 صباحاً - تزداد المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا بكرة القدم وتتسع، ويستمكر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة في صدارة الترتيب رغم المنافسة الكبيرة من عدة لاعبين:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 9 أهداف
2- رافينيا (برشلونة): 8 أهداف
3- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 7 أهداف
4- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 7 أهداف
5- جوناثان دايفيد (ليل): 7 أهداف
6- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 6 أهداف
7- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 6 أهداف
8- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ إغدام): 6 أهداف
9- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 6 أهداف
10- دافيد ستريليتش (سلوفتنبراتيسلافا):5 أهداف
11- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف
12- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف
13- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك):5 أهداف
14- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن(: 5 أهداف

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا