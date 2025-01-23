دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين بعد الجولة السابعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 صباحاً - تزداد المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا بكرة القدم وتتسع، ويستمكر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة في صدارة الترتيب رغم المنافسة الكبيرة من عدة لاعبين:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 9 أهداف

2- رافينيا (برشلونة): 8 أهداف

3- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 7 أهداف

4- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 7 أهداف

5- جوناثان دايفيد (ليل): 7 أهداف

6- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 6 أهداف

7- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 6 أهداف

8- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ إغدام): 6 أهداف

9- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 6 أهداف

10- دافيد ستريليتش (سلوفتنبراتيسلافا):5 أهداف

11- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف

12- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف

13- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك):5 أهداف

14- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن(: 5 أهداف