نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين بعد الجولة السابعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 صباحاً - تزداد المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا بكرة القدم وتتسع، ويستمكر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة في صدارة الترتيب رغم المنافسة الكبيرة من عدة لاعبين:
1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 9 أهداف
2- رافينيا (برشلونة): 8 أهداف
3- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 7 أهداف
4- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 7 أهداف
5- جوناثان دايفيد (ليل): 7 أهداف
6- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 6 أهداف
7- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 6 أهداف
8- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ إغدام): 6 أهداف
9- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 6 أهداف
10- دافيد ستريليتش (سلوفتنبراتيسلافا):5 أهداف
11- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف
12- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف
13- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك):5 أهداف
14- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن(: 5 أهداف