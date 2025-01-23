الدوري العماني (12): النصر يلاقي النهضة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري العماني بكرة القدم، فيلعب النصر مع النهضة الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، والرستاق مع صحار الساعة 18:45.

أمس، خسر صور أمام بهلاء 0-3، وصحم أمام عمان 0-1 في افتتاح مباريات هذه الجولة…

ويتصدر السيب ترتيب فرق الدوري العماني بـ 33 نقطة، يليه النهضة بـ 26 نقطة، عمان بـ 24 نقطة، وبهلاء بـ 18 نقطة.