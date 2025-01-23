"شبانة": طلبت من مجلس إدارة نادي الصحفيين النهري الصمت حتى الانتهاء من أزمة التراخيص

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين النهري، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إنه طالب من مجلس إدارة النادي الصمت خلال أزمة الحصول على تراخيص النادي، حتى الانتهاء منه المشروع؛ نظرًا أن الأمر كان حساسًا مع أجهزة الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي، اليوم، أن الدولة هي التي تُنشئ النادي الآن، وتعمل على تجديده، والذي كان به عشرات المخالفات، بملايين الجنيهات.

وتابع: "هي مهمة ثقيلة، ولكن توليناها، وعندما توليت إدارة النادي لم أكن على علم بكل تلك الأزمات، ولكن بدأنا التطوير، ثم تحوّل إلى إعادة إنشاء، هذا النادي لم يصدر له تراخيص من سنة إنشاؤه، وصدر له رخصة عام 1993، ومنذ ذلك الوقت وهو في مكانه، لم يتم تجديدها، ولم يُصرف عليه جنيهًا واحدًا".

ووجّه "شبانة" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مجهودهم في إنهاء الديون، وأزمة التراخيص.