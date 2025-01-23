نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شبانة": لن أترشح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين وتجديد النادي النهري ليس له علاقة بذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين النهري، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إنه لن ينتوي الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة المقبلة، وإن الإفصاح عن تفاصيل إعادة إنشاء وتجديد النادي النهري ليس له علاقة من قريب أو بعيد بانتخابات النقابة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالنادي، اليوم، أنه أصرّ على عقد اللقاء بالنادي اليوم، ليكون كل الزملاء الصحفيين مطلعون على أعمال التجديد، وكل شئ أمام أعينهم.

وتابع: "كانت الأمور صعبة وقاسية، وحل الأزمات لم يكن سهلًا، كل منشأ في النادي كان مخالفًا وعليه ملايين الديون، والعديد صادر له قرار إزالة من وزارة الري، وعلى الرغم من ذلك نجحنا في إنهاء التراخيص، واليوم ليس علينا مخالفة واحدة، وكل تراخيصنا منتهية، بدأنا بالتطوير، ووصلنا إلى إعادة إنشاء، وهو ما كلّفنا مبالغًا أكبر".

ووجّه "شبانة" الشكر لمجلس إدارة النادي، على ما تحمّله من ضغوط خلال محاولات حل أزمات التراخيص والمديونيات.

كما وجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الشباب والرياضة، والري، والدفاع، على ما بذلوه من جهود في سبيل إنهاء أزمات النادي.