نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… مباريات اليوم الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 صباحاً - تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة السابعة في مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:
إي زد آلكمار- هولندا × روما – إيطاليا- الساعة 20:45
بورتو- البرتغال × أولمبياكوس- اليونان- الساعة 20:45
مالمو- السويد × تفينتي أنشخيده – هولندا – الساعة 29:45
هوفنهايم- ألمانيا × توتنهام هوتسبير- إنكلترا- الساعة 20:45
فنربخشة- تركيا × ليون- فرنسا- الساعة 20:45
بودو/غليمت – النرويج × ماكابي تل أبيب- الساعة 20:45
فيكتوريا بلزن – التشيك × أندرلخت- بلجيكا- الساعة 20:45
كارباغ اغدام – إذربيجان × ستيوا بوخارست- رومانيا- الساعة 20:45
مانشستر يونايتد- إنكلترا × جلاسكو رينجرز- اسكتلندا- الساعة 23:00
لاتسيو- إيطاليا × ريال سوسيداد- إسبانيا- الساعة 23:00
آينتراحت فرانكفورت- ألمانيا × فرينكفاروزي – المجر- الساعة 23:00
باوك سالونيكا – اليونان × سلافيا براغ – التشيك- الساعة 23:00
ايلفسبورج – السويد × نيس- فرنسا- الساعة 23:00
سانت جيلواز – بلجيكا × سبورتينغ براغا- البرتغال- الساعة 23:00
ريجاس فوتبولا سكولا – لاتفيا × أجاكس أمستردام- هولندا
لودوجوريتس رازجراد – بلغاريا × ميتييلاند – الدانمارك
أمس:
بشكتاش- تركيا × أتلتيك بلباو- إسبانيا 4-1