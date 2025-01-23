الدوري الأوروبي… مباريات اليوم الخميس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 صباحاً - تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة السابعة في مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:

إي زد آلكمار- هولندا × روما – إيطاليا- الساعة 20:45

بورتو- البرتغال × أولمبياكوس- اليونان- الساعة 20:45

مالمو- السويد × تفينتي أنشخيده – هولندا – الساعة 29:45

هوفنهايم- ألمانيا × توتنهام هوتسبير- إنكلترا- الساعة 20:45

فنربخشة- تركيا × ليون- فرنسا- الساعة 20:45

بودو/غليمت – النرويج × ماكابي تل أبيب- الساعة 20:45

فيكتوريا بلزن – التشيك × أندرلخت- بلجيكا- الساعة 20:45

كارباغ اغدام – إذربيجان × ستيوا بوخارست- رومانيا- الساعة 20:45

مانشستر يونايتد- إنكلترا × جلاسكو رينجرز- اسكتلندا- الساعة 23:00

لاتسيو- إيطاليا × ريال سوسيداد- إسبانيا- الساعة 23:00

آينتراحت فرانكفورت- ألمانيا × فرينكفاروزي – المجر- الساعة 23:00

باوك سالونيكا – اليونان × سلافيا براغ – التشيك- الساعة 23:00

ايلفسبورج – السويد × نيس- فرنسا- الساعة 23:00

سانت جيلواز – بلجيكا × سبورتينغ براغا- البرتغال- الساعة 23:00

ريجاس فوتبولا سكولا – لاتفيا × أجاكس أمستردام- هولندا

لودوجوريتس رازجراد – بلغاريا × ميتييلاند – الدانمارك

أمس:

بشكتاش- تركيا × أتلتيك بلباو- إسبانيا 4-1