أسرار لا تعلمها عن الفازلين.. هل يمكن وضعها على الوجه؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 صباحاً - ما هو الفازلين ولماذا يتم استخدامه؟

الفازلين، المعروف أيضًا بالجيل البترولي، هو منتج مشتق من النفط يستخدم في العناية بالبشرة منذ عقود. يُعتبر الفازلين وسيلة فعّالة لحبس الرطوبة داخل البشرة ومنعها من الجفاف. إنه شائع الاستخدام لعلاج الجروح البسيطة والحروق الطفيفة، وكواقٍ فعال ضد الطقس البارد والجاف.

استخدامات متعددة للفازلين في الحياة اليومية

قد يفاجئك عدد الطرق المتنوعة التي يمكن الاستفادة من الفازلين بها في العناية اليومية. إليك بعض هذه الاستخدامات:

ترطيب الشفاه: يمكن وضع طبقة رقيقة من الفازلين على الشفاه لترطيبها وحمايتها من التشقق.

حماية البشرة حول الأنف: إذا كنت تعاني من زكام أو حساسية، يمكن استخدام الفازلين لحماية البشرة الرقيقة حول أنفك من الالتهاب.

علاج الجلد الخشن: يمكن وضع الفازلين على الأماكن الجافة مثل الكوعين والركبتين والكعبين للحصول على بشرة ناعمة.

مزيل للمكياج: يُعتبر الفازلين بديلًا لطيفًا وآمنًا لمزيلات المكياج التقليدية.

الفازلين والوجه: ما يجب أن تعرفه

تُعتبر بعض الأصوات قلقلة بشأن استخدام الفازلين على الوجه، خشية أن يسد المسام أو يسبب حب الشباب. لذا، هل يمكن حقًا استخدام الفازلين بأمان على الوجه؟

المزايا

ترطيب عميق: الفازلين مثالي لحبس الرطوبة في البشرة، مما يجعله مناسبًا للبشرة الجافة بشكل خاص.

حماية حاجز البشرة: يشكل الفازلين حاجزًا غير مرئي يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من العوامل البيئية الضارة.

عيوب محتملة

سد المسام: بالرغم من أن الفازلين نفسه لا يسد المسام، فإن حبسه للرطوبة قد يؤدي لالتقاط الشوائب، لذلك من الأفضل تنظيف البشرة جيدًا قبل وضع الفازلين.

غير مناسب للبشرة الدهنية: في بعض الحالات، قد يجد أصحاب البشرة الدهنية أنه يجعل البشرة تبدو أكثر دهنية.

كيف تستخدم الفازلين على الوجه بأمان؟

للاستفادة من فوائد الفازلين دون التأثير السلبي على البشرة، يُوصى باتباع الخطوات التالية:

تنظيف البشرة بدقة: تأكد من إزالة كافة الأوساخ والمكياج قبل وضع الفازلين.

وضع طبقة رقيقة: لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الفازلين؛ فقط كمية صغيرة تكفي لحبس الرطوبة.

افعل ذلك خلال الليل: غالبًا ما يُفضل وضع الفازلين قبل النوم للاستفادة من فوائده طوال الليل.

في الختام، الفازلين منتج متعدد الاستخدامات يوفر الكثير من الفوائد للبشرة، ولكن كما هو الحال مع أي منتج للعناية بالبشرة، يجب استخدامه بحذر ووفقًا لنوع البشرة واحتياجاتها الفردية.