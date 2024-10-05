اليونيفيل: قواتنا في مواقعها بجنوب لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - قالت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) إن قواتها لا تزال في مواقعها رغم تلقيها قبل نحو أسبوع طلبا من إسرائيل بإعادة نقل بعضها، قبيل بدئها عملياتها البرية المحدودة.

وقالت اليونيفيل إن الجيش الإسرائيلي أبلغها في 30 أيلول/سبتمبر «عزمه شنّ عمليات برية محدودة في لبنان، وطلب منا نقل بعض مواقعنا»، مؤكدة في الوقت ذاته «لا يزال جنود حفظ السلام في جميع المواقع».

وحذرت اليونيفيل، في وقت سابق، من أن أي توغل إسرائيلي عبر الحدود يعد «انتهاكا» لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وقالت القوة في بيان: «أي عبور إلى لبنان يعد انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وانتهاكا للقرار 1701». محذرة من أن «ثمن الاستمرار في المسار الحالي باهظ للغاية».

وكشفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بنيته تنفيذ توغلات برية محدودة في لبنان.

وأضافت اليونيفيل، في بيان، أن قوات حفظ السلام التابعة لها ظلت في مواقعها على الرغم من التطورات في لبنان.

وحثت اليونيفيل جميع الأطراف على التراجع عن «الأعمال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وسفك الدماء».