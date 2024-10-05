ولى عهد الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - بعث ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في عهده الميمون من إنجازات تنموية في مختلف الميادين.

مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة كل التقدم والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.