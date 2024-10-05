انت الأن تتابع خبر متحف بن جهز بأم الدوم: نزهة في أعماق التراث السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقع محافظة الطائف، جوهرة المملكة العربية السعودية، على أعتاب مكة المكرمة، وتزخر بتاريخ عريق وثقافة غنية. وفي قلب هذه المحافظة، يتربع متحف بن جهز بأم الدوم، كشهادة حية على عراقة الماضي وأصالته وهذا المتحف الفريد، الذي أسسه علي بن جهز بن منير الذيابي، يمثل كنزا حقيقيا لعشاق التاريخ والتراث، ويعد وجهة سياحية مثالية لكل من يرغب في استكشاف عمق الحضارة السعودية.

رحلة في الزمن الجميل

عند زيارة متحف بن جهز، تشعر وكأنك تسافر عبر الزمن إلى عصر آخر. فداخل قاعاته الرحبة، تنتشر مجموعة ضخمة من القطع الأثرية والتراثية التي تعكس نمط حياة أهل المنطقة قديماً.

تبدأ رحلتك باستكشاف مجموعة متنوعة من أدوات القهوة، التي كانت ولا تزال رمزاً للضيافة والكرم العربي فالدلال النحاسية والفتاحات الخشبية والشيشة التقليدية، كلها تحكي قصصاً عن تقاليد الضيافة العربية الأصيلة.

ولا تقتصر مقتنيات المتحف على أدوات القهوة فقط، بل تشمل أيضاً مجموعة واسعة من الملابس التقليدية الرجالية والنسائية، والحلي النسائية الفريدة، وأدوات الزينة التي كانت تستخدمها النساء قديماً كما يمكنك أن تتأمل في مجموعة من الأسلحة التقليدية التي كانت تستخدم في الصيد والحروب، والتي تعكس شجاعة أهل المنطقة وقدرتهم على مواجهة التحديات.

متحف بن جهز ( أم الدوم ) نافذة على الحرف اليدوية

يعد متحف بن جهز أيضاً نافذة على عالم الحرف اليدوية التقليدية فداخل قاعاته، ستجد مجموعة رائعة من الأدوات التي كانت تستخدم في صناعة الحرف اليدوية المختلفة، مثل أدوات الخياطة والنسيج وصناعة الفخار كما يمكنك أن تتأمل في مجموعة من القطع الجلدية، مثل القرب والنطع، التي كانت تستخدم في الحياة اليومية والسفر.

قصة متحف بن جهز ( أم الدوم ) وبانيته

تتحدث قصة متحف بن جهز عن شغف رجل واحد بالحفاظ على تراث بلاده فقد جمع علي بن جهز، على مدار سنوات طويلة، هذه المجموعة الثمينة من القطع الأثرية والتراثية، وحلم بإنشاء متحف يعرضها للجمهور وقد تحقق هذا الحلم بفضل جهوده المتواصلة ودعم المجتمع المحلي.

متحف بن جهز وجهة سياحية متكاملة