ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41.825 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 41.825 شهيدًا و96.910 مصابين.

وأكدت الصحة في بيان لها، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و 66 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ365 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.