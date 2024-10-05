وزير التربية والتعليم يهنئ معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - تقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بخالص التهنئة والتحية والتقدير والاحترام للمعلم المصري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام.

وأعرب الوزير عن تقديره للمعلم المصري صاحب الرسالة السامية والعماد الأساسي الذي تضع الدولة على عاتقه بناء الأمة وإعداد أجيال تقود المستقبل.

كما توجه الوزير برسالة إعزاز وتقدير لكل معلم يقدم رسالة العلم لأبنائنا الطلاب، ويغرس بداخلهم القيم والمبادئ بكل إخلاص وتفاني ويمهد لهم الطريق لمستقبل أفضل.. مؤكدا دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والدولة المصرية بمختلف الجهات ومؤسساتها للمعلم المصري وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم له لتقديم رسالته على الوجه الأمثل.