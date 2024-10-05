إسعاد يونس: فكرة مسلسل "تيتة زوزو" من اقتراح رئيس تحرير برنامجي "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس إن فكرو مسلسلها الجديد “تيتة زوزو” من اقتراح أحمد فايق، رئيس تحرير برنامجها "صاحبة السعادة"، حيث عرض الفكرة على المؤلف محمد عبدالعزيز، الذي يعمل أيضًا كمعد للبرنامج منذ 11 عامًا.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى الفكرة كانت تهدف لخلق شخصية جدة تتعامل مع أحفادها كما نتعامل كعائلة في البرنامج. زوزو هي رأس عائلة كبيرة، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أحفاد، وقد أحببت الشخصية لأنها مؤثرة ومهمة في حل مشاكل العائلة.

وأضافت أن شخصية “تيتة زوزو” مرحة، وقريبة من أحفادها، وتعيش بروح شابة، كما تحاول فهم الذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في عملها، مما يجعلها شخصية محبوبة.

وأكدت: "استمتعت كثيرًا بقضاء الوقت مع أبنائي خلال العمل على هذا المسلسل، فقد اكتشفت شخصياتهم أكثر وكانت تجربة رائعة والحمد لله. أصبحوا الآن ينادونني بـ "زوزو" ولقد بذلنا جهدًا كبيرًا ولم ننم لثلاثة أشهر بسبب التحضيرات للمسلسل. يناقش المسلسل قضايا عصرية تعكس مشكلات الأبناء في هذا الزمن، بما في ذلك ما قد يفعله الذكاء الاصطناعي.

واختتمت بأن "تيتة زوزو" هي جدة مواكبة للعصر، تسعى للتقرب من أحفادها بدلًا من انتظارهم، وقد كانت هذه التجربة ممتعة للغاية بالنسبة لي.