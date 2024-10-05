سر تصدر شمس البارودي للتريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة شمس البارودي الترند على محرك جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها التاسع والسبعين، حيث قدمت مسيرة فنية مميزة استمرت لأكثر من أربعة عقود قبل اعتزالها.

معلومات عن شمس البارودي

ولدت شمس البارودي في 4 أكتوبر 1945، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت حياتها الفنية بعد تخرجها، حيث شاركت في أول أعمالها في مسلسل "العسل المر" في أوائل الستينات، كانت انطلاقتها الحقيقية في السينما على يد المخرج إبراهيم شكري، صديق والدها، من خلال فيلم "قطر الندى"، بعد ذلك اكتشفتها المنتجة ماري كوين، لتبرز جمالها الساحر، الذي جعلها تتميز بفترة من الإغراء.

زواجها من حسن يوسف

على صعيد الحياة الشخصية، تزوجت شمس البارودي من الفنان حسن يوسف عام 1972، وأنجبا أربعة أبناء، نجحت مع زوجها في تكوين ثنائيات ناجحة ومن أشهر أعمالها الفنية: "آخر العنقود، المساجين الثلاثة، الشجعان الثلاثة، زوج بالإيجار، ليلة الزفاف، فرقة المرح، امرأة لكل الرجال، فندق السعادة، حمام الملاطيلي، المرأة التي غلبت الشيطان، رحلة العمر، المطلقات، مراهقة من الأرياف، شاطئ الحب، القطط السمان، اثنين على الطريق".

في عام 1985، قررت اعتزال الفن بعد أدائها مناسك العمرة وارتدائها الحجاب، ثم النقاب، لكنها تخلت عن النقاب لاحقًا واستمرت في الالتزام بالحجاب.