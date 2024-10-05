انت الأن تتابع خبر سعر ومواصفات ومميزات هاتف Motorola Moto G04s - أفضل وأرخص هاتف اقتصادي من شركة موتورولا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض في هذا المقال عن هاتف من شركة موتورولا في الفئة الاقتصادية وهو Motorola Moto G04s حيث يأتي الهاتف بتصميم جميل، وأيضاً يأتي بمواصفات جيدة مقابل سعره المتميز، ومن أهم هذه المميزات هي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وأيضاً يدعم الهاتف تقنية NFC، وفيما يلي سوف نتعرف في هذا المقال على مواصفات ومميزات وسعر الهاتف.

مواصفات موبايل Motorola Moto G04s

المواصفات التفاصيل المعالج Unisoc T606 ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو التخزين / الرام الذاكرة الداخلية 128/64 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 8/4 جيجا رام الكاميرا الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل الشاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بكسل بكثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة جودتها +HD مع طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 3 معدل تحديث 90Hz نظام التشغيل أندرويد 14 البطارية 5000 مللي أمبير وسائل الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور ويدعم خاصية ال Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه خاصية OTG يدعم خاصية NFC يدعم سرعة الشحن السلكي 15 واط منفذ الUSB يأتي من نوع Type C 2.0 ألوان الهاتف الأسود والأخضر والأزرق والبرتقالي

مميزات هاتف Motorola Moto G04s

تصميم الهاتف مميز وشيك ويأتي بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع ال4G.

بطارية ذات سعة كبيرة تعمل لفترة طويلة بشكل جيد.

الهاتف مقاوم للماء.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الFHD بالكاميرا الأمامية والخلفية.

إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق إضافة كارت ذاكرة خارجي MicroSD ويتم تركيبة في منفذ منفصل.

يدعم الهاتف منفذ ال3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

الكاميرا الخلفية تقدم أداء جيد في تصوير الصور والفيديوهات.

يدعم الهاتف التسارع والتقارب.

المعالج الذي يأتي في الهاتف يقدم أداء جيد بالنسبة للفئة الاقتصادية التي يأتي بها الجهاز.

سعر Motorola Moto G04s

سعر الهاتف في السوق العالمي حوالي 97 دولار للنسخة 64 جيجا بايت + 4 جيجا رام.

محتويات علبة Motorola Moto G04s